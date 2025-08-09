Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu'nu bir çırpıda sildi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Kerem Aktürkoğlu'nu Instagram'da takipten çıktı. Bu gelişme sonrası Kerem Aktürkoğlu da Okan Buruk'u takip etmeyi etmeyi bıraktı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Kerem Aktürkoğlu için flaş bir hamlede bulundu.
KEREM'İ TAKİPTEN ÇIKARTTI
Sosyal medya hesabından çarpıcı bir eyleme imza atan deneyimli teknik adam, eski öğrencisi Kerem Aktürkoğlu'nu takipten çıkarttı. Bu hareket, Galatasaraylı taraftarlar tarafından büyük destekle karşılandı.
KEREM'DEN KARŞILIK HEMEN GELDİ
Öte yandan Kerem Aktürkoğlu, Okan Buruk'un bu hareketine hemen karşılık verdi. Milli oyuncu, eski hocasının kendisini takip etmeyi bırakması sonucu harekete geçerek Okan Buruk'u sosyal medya hesabından çıkarttı.