Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu'nu bir çırpıda sildi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Kerem Aktürkoğlu için flaş bir hamlede bulundu.

KEREM'İ TAKİPTEN ÇIKARTTI

Sosyal medya hesabından çarpıcı bir eyleme imza atan deneyimli teknik adam, eski öğrencisi Kerem Aktürkoğlu'nu takipten çıkarttı. Bu hareket, Galatasaraylı taraftarlar tarafından büyük destekle karşılandı.

KEREM'DEN KARŞILIK HEMEN GELDİ

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu, Okan Buruk'un bu hareketine hemen karşılık verdi. Milli oyuncu, eski hocasının kendisini takip etmeyi bırakması sonucu harekete geçerek Okan Buruk'u sosyal medya hesabından çıkarttı.