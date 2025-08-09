Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu'nu bir çırpıda sildi

Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu'nu bir çırpıda sildi
Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu'nu bir çırpıda sildi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Kerem Aktürkoğlu'nu Instagram'da takipten çıktı. Bu gelişme sonrası Kerem Aktürkoğlu da Okan Buruk'u takip etmeyi etmeyi bıraktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Kerem Aktürkoğlu için flaş bir hamlede bulundu.

KEREM'İ TAKİPTEN ÇIKARTTI

Sosyal medya hesabından çarpıcı bir eyleme imza atan deneyimli teknik adam, eski öğrencisi Kerem Aktürkoğlu'nu takipten çıkarttı. Bu hareket, Galatasaraylı taraftarlar tarafından büyük destekle karşılandı.

Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu'nu bir çırpıda sildi

KEREM'DEN KARŞILIK HEMEN GELDİ

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu, Okan Buruk'un bu hareketine hemen karşılık verdi. Milli oyuncu, eski hocasının kendisini takip etmeyi bırakması sonucu harekete geçerek Okan Buruk'u sosyal medya hesabından çıkarttı.

Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu'nu bir çırpıda sildi

Cemre Yıldız - Spor
Haber YorumlarıHÜSEYİN KARA:

okan karaktersizin tekidir.

Haber Yorumlarıd4r5rmvn98:

peki sen kaç parasın gööö…

Haber YorumlarıEmre Ülger:

niye ailenden birisine bisey mi yaptı ??

Haber YorumlarıHaber Muavini:

Bu Kazmayı da 1.6 milyon takip eden Sapı var :)))

