Üye Girişi
Haberler

Okan Buruk: 'Kazandığımız için tabii ki mutluyuz'

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor galibiyetinin ardından, 'Kazandığımız için tabii ki mutluyuz. 2 maç 6 puan ligin başı, hem eksiklerimiz var hem hazırlık dönemindeyiz. Yani bu hazırlık dönemini tamamlıyoruz ve transfer dönemi var' dedi.

- Okan Buruk : "Kazandığımız için tabii ki mutluyuz"

KONYA - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor galibiyetinin ardından, "Kazandığımız için tabii ki mutluyuz. 2 maç 6 puan ligin başı, hem eksiklerimiz var hem hazırlık dönemindeyiz. Yani bu hazırlık dönemini tamamlıyoruz ve transfer dönemi var" dedi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Konya deplasmanı tabii ki çok zorlu bir deplasman. Geçen hafta deplasmanda kazandıkları maç sonrası tabii özgüven de daha yüksekti. Oyunun başında rakibimizin kadrosu geldiğinde 3-4-3 dizilişi beklemiyorduk. Oyun içerisinde de özellikle maçın başında ilk yarı topu bize bıraktılar ve iyi savunma yapmaya çalıştılar. Burada biraz daha üretken olabilirdik ama sadece attığımız gol ve bir iki tane de Mertens'in girdiği pozisyonun dışında çok net pozisyonlar üretemedik. Bence maçın genelinde net pozisyonlar yoktu aslında. Yani iki takım da gole yaklaştığı yerler oldu ama net pozisyonlar olmadı. İkinci yarının başında çok iyi oynamadık, orayı daha iyi oynayabilirdik. Gol attıktan sonra biraz daha oyun içerisindeydik. Maçın sonuna kadar da kazanmasını bilen taraftık. Belki bizim açımızdan üçüncü attığımız golün temiz olduğunu düşünüyoruz. Oradaki faul müdahalesinin yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili zaten değerlendirme yapılacaktır. İyi bir takıma karşı oynadık. Ne yaptığını bilen bir takıma karşı oynadık. Maçın genelinde de dediğim gibi rakibimizin özellikle uzun topları ceza sahası içine attıkları yüksek toplar sonrası, ikinci toplar ve geçiş hücumunda pozisyon bulmaya çalıştılar. Kazandığımız için tabii ki mutluyuz. 2 maç 6 puan ligin başı, hem eksiklerimiz var hem hazırlık dönemindeyiz. Yani bu hazırlık dönemini tamamlıyoruz ve transfer dönemi var. Hem biliyorsunuz transfer döneminde de oyuncuların kafaları daha karışık oluyor. Bunu da bir an önce yıkmak istiyoruz. Yani transfer dönemi bittikten sonra bizim için daha net bir şekilde oyuncuları işin içine çekebiliyoruz. Genel olarak dediğim gibi kazanmayı istedik, kazanacak kadar oynadık ve kazandığımız bir maç oldu" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Transfer Dönemi Galatasaray Okan Buruk Konyaspor Konya Spor Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef Kiş Loren tarifi! En güzel Kiş Loren tarifi! Quiche Lorraine tarifi nasıl yapılır? Kiş Loren için malzemeler! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 17 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 17 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 17 Ağustos 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 17 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 17 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 17 Ağustos depremi fotoğrafları, sözleri, mesajları! 17 Ağustos 1999 depremi ile ilgili paylaşılacak resimler, sözler ve mesajlar! İcardi'nin golü neden iptal edildi? Torreira pozisyonu faul mü, değil mi? (Konyaspor Galatasaray) ChatGPT çöktü mü? OPENAI ChatGPT ne zaman açılacak? ChatGPT neden açılmıyor 16 Ağustos 2024? Konyaspor Galatasaray istatistikleri! Konyaspor Galatasaray stats, futbolcu puanları ne? Konyaspor Galatasaray maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS 16 Ağustos maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Galatasaray maçı bitti mi Konyaspor Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! 16Ağustos GS Konya maçı kaç kaç, canlı maç skoru! İl emri verilecek mi MEB 2024? Mecliste kınama cezası nedir, kınama cezası alınca ne olur? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 16 Ağustos Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? MasterChef ana kadroya kim girdi? 16 Ağustos Cuma MasterChef yedeklerden kim girdi? Köhn neden yok, sakat mı, hasta mı? Köhn Konyaspor maçı kadrosunda yok mu, TRANSFER mi olacak? Elias Jelert Konyaspor maçında neden yok? Elias Jelert neden oynamıyor? Maçlar ertelendi mi? Hangi maçlar ertelendi? Maçlar neden ertelendi? Fred Göztepe maçında yok mu, bu hafta Fred oynayacak mı? Ferdi Göztepe maçında yok mu, bu hafta Ferdi oynayacak mı? Aydın DİDİM yangın söndü mü? Aydın orman yangını son durum ne?
title