Okan Buruk kalemlerini kırdı! Galatasaray'da temizlik haftası
Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Frankowski, Nelsson, Jelert, Cuesta ve Köhn ile önümüzdeki 10 gün içinde ya kiralık ya da bonservis yoluyla yollar ayrılacak.
Süper Lig devi Galatasaray'da Okan Buruk'un kadroda düşünmediği isimlerle bu hafta yollar ayrılacak.
TEMİZLİK HAFTASI
Victor Osimhen ve dünyaca ünlü bir kaleciyle imzalar atıldıktan sonra Frankowski, Nelsson, Jelert, Cuesta ve Köhn gibi isimlerle yolların ayrılması bekleniyor.
OKAN BURUK'UN KARARI KESİN
Önümüzdeki 10 günlük sürede adı geçen futbolcular ya kiralanacak ya da bonservisleriyle birlikte elden çıkarılacak. Durumu belli olmayan tek isim Zaniolo. İtalyan yıldız için transfer döneminin son günleri beklenecek ve gelecek tekliflere göre karar verilecek.