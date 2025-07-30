Okan Buruk kalemlerini kırdı! Galatasaray'da temizlik haftası

Okan Buruk kalemlerini kırdı! Galatasaray'da temizlik haftası
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Okan Buruk kalemlerini kırdı! Galatasaray'da temizlik haftası
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Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Frankowski, Nelsson, Jelert, Cuesta ve Köhn ile önümüzdeki 10 gün içinde ya kiralık ya da bonservis yoluyla yollar ayrılacak.

Süper Lig devi Galatasaray'da Okan Buruk'un kadroda düşünmediği isimlerle bu hafta yollar ayrılacak.

TEMİZLİK HAFTASI

Victor Osimhen ve dünyaca ünlü bir kaleciyle imzalar atıldıktan sonra Frankowski, Nelsson, Jelert, Cuesta ve Köhn gibi isimlerle yolların ayrılması bekleniyor.

OKAN BURUK'UN KARARI KESİN

Önümüzdeki 10 günlük sürede adı geçen futbolcular ya kiralanacak ya da bonservisleriyle birlikte elden çıkarılacak. Durumu belli olmayan tek isim Zaniolo. İtalyan yıldız için transfer döneminin son günleri beklenecek ve gelecek tekliflere göre karar verilecek.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıtolgn:

bunların hepsini isteyen kendi değilmiydi? bi insanın kareyerini bitirmek bu mu yani. ne ekersen onu bicersin.

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Okan Buruk kalemlerini kırdı! Galatasaray'da temizlik haftası

Okan Buruk kalemlerini kırdı! 5 isim bu hafta takımdan ayrılıyor
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