Okan Buruk kalemlerini kırdı! Galatasaray'da temizlik haftası

Süper Lig devi Galatasaray'da Okan Buruk'un kadroda düşünmediği isimlerle bu hafta yollar ayrılacak.

TEMİZLİK HAFTASI

Victor Osimhen ve dünyaca ünlü bir kaleciyle imzalar atıldıktan sonra Frankowski, Nelsson, Jelert, Cuesta ve Köhn gibi isimlerle yolların ayrılması bekleniyor.

OKAN BURUK'UN KARARI KESİN

Önümüzdeki 10 günlük sürede adı geçen futbolcular ya kiralanacak ya da bonservisleriyle birlikte elden çıkarılacak. Durumu belli olmayan tek isim Zaniolo. İtalyan yıldız için transfer döneminin son günleri beklenecek ve gelecek tekliflere göre karar verilecek.