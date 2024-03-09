Okan Buruk, kadro dışı bıraktığı Sergio Oliveira'yı affetti
Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi kadro dışı bırakılan Sergio Oliveira, teknik direktör Okan Buruk'tan özür dileyerek affedildi. Portekizli futbolcu, bugünkü antrenmanda takımla birlikte yer aldı.
Süper Lig devi Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan Sergio Oliveira affedildi.
ÖZÜR DİLEDİ
Okan Buruk'tan özür dileyen Sergio Oliveira bugünkü idmanda yer aldı. Yıldız futbolcu takımla birlikte çalışmalarına devam etti.
SERGIO OLIVEIRA AFFEDİLDİ
Sarı-kırmızılılara geçen yıl transfer olan Oliveira, Bu sezon toplam 23 maçta 2 gol, ve 2 asistlik skor katkısı verdi.