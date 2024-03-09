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Okan Buruk, kadro dışı bıraktığı Sergio Oliveira'yı affetti

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Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi kadro dışı bırakılan Sergio Oliveira, teknik direktör Okan Buruk'tan özür dileyerek affedildi. Portekizli futbolcu, bugünkü antrenmanda takımla birlikte yer aldı.

Süper Lig devi Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan Sergio Oliveira affedildi.

ÖZÜR DİLEDİ

Okan Buruk'tan özür dileyen Sergio Oliveira bugünkü idmanda yer aldı. Yıldız futbolcu takımla birlikte çalışmalarına devam etti.

SERGIO OLIVEIRA AFFEDİLDİ

Sarı-kırmızılılara geçen yıl transfer olan Oliveira, Bu sezon toplam 23 maçta 2 gol, ve 2 asistlik skor katkısı verdi.

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Spor

Sergio Oliveira Galatasaray Spor Haberler

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