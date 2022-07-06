Okan Buruk istedi, yönetim harekete geçti! Galatasaray, Nwakaeme ile görüşmelere başladı
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Sözleşmesi bitince Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme için Galatasaray devrede. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un takımında çok görmek istediği belirtilen Nijeryalı futbolcu için yönetim, menajeriyle görüşmelere başladı.
Geçen sezon Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Anthony Nwakaeme, Galatasaray'ın yolunu tutuyor. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı futbolcu için harekete geçti.
OKAN BURUK, NWAKAEME'Yİ TAKIMINDA İSTİYOR
Fanatik'in haberine göre, Galatasaray, Anthony Nwakaeme ile görüşmelere başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un takımında görmeyi çok istediği Nijeryalı yıldızın menajeri ile sarı-kırmızılı yönetim arasında görüşmeler sürüyor. Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan yetenekli futbolcu, bordo-mavili ekiple ücret konusunda anlaşamayınca kulüpten ayrılmıştı.
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