Başsavcılıktan Okan Buruk iddialarına yalanlama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.

OKAN BURUK İDDİALARINA YALANLAMA

Soruşturma sürerken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na çağrıldığı iddia edildi. Başsavcılıktan edinilen bilgiye göre gelinen aşamada bu iddianın doğru olmadığı öğrenildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un savcılık soruşturması kapsamında ifadeye çağrılacağı yönündeki iddialar yalanlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İDDİALAR SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Son günlerde sosyal medyada ve bazı yayın organlarında, yürütülen bir soruşturma kapsamında Okan Buruk'un da ifadeye çağrılacağına dair iddialar dolaşıma girdi. Sözcü Gazetesi'nde yer alan haberde, savcılık kaynaklarının bu yönde bir işlem bulunmadığını belirttiği aktarıldı.

CANLI YAYINDA GÜNDEME GELMİŞTİ

Gazeteci Sevilay Yılman, katıldığı Show TV canlı yayınında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da ifadeye çağrılacağını öne sürmüş, "Önemli bir takımın teknik direktörü de ifadeye çağrılacak" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamanın ardından iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.