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Okan Buruk için tarihi maç: Eğer kazanırsa ülke tarihine geçecek

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Galatasaray, bu akşam Avrupa Ligi'ndeki rakibi Tottenham'a karşı kazanması durumunda teknik direktör Okan Buruk, en çok galibiyet alan Türk teknik direktör unvanını elde edecek. RAMS Başakşehir ve Galatasaray'ın başında Avrupa Ligi'nde 15 maça çıkan Buruk, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Buruk, eğer bir galibiyet daha alırsa, Aykut Kocaman, Mustafa Reşit Akçay ve Şenol Güneş ile paylaştığı unvanı tek başına elinde bulunduracak.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Tottenham karşısında sahadan 3 puanla ayrılması durumunda teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde en fazla galibiyet alan Türk teknik direktör olacak.

OKAN BURUK TARİHE GEÇECEK

RAMS Başakşehir ve Galatasaray'ın başında 15 maça çıkan Buruk, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Tecrübeli teknik adam, 2009'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvada en fazla galibiyet alan Türk teknik adam ünvanını Aykut Kocaman, Mustafa Reşit Akçay ve Şenol Güneş ile paylaşıyor. Buruk, bir galibiyet daha yaşaması durumunda tek başına zirvenin sahibi olacak.

ASLAN AVRUPA'DA YENİLMİYOR

Galatasaray, çıktığı son 11 resmi müsabakada mağlup olmadı. Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında 8 Süper Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi maçı oynadı.

Okan Buruk için tarihi maç: Eğer kazanırsa ülke tarihine geçecek
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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