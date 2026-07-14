Okan Buruk'tan Transfer Açıklaması
Okan Buruk: "Hücum hattına 3 oyuncu düşünüyoruz.
Okan Buruk : "Hücum hattına 3 oyuncu düşünüyoruz. Bir tane de savunma hattına düşünebiliriz. Buna ilerleyen süreçte karar vereceğiz."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Okan Buruk : "Hücum hattına 3 oyuncu düşünüyoruz. Bir tane de savunma hattına düşünebiliriz. Buna ilerleyen süreçte karar vereceğiz."
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