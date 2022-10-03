Okan Buruk gözünün yaşına bakmayacak! Kerem Aktürkoğlu için yolun sonu geldi

Performansıyla geçen sezonu mumla aratan Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun forması tehlikede. Kayserispor maçına da ilk 11'de başlayacak futbolcunun, bu şansı iyi değerlendirememesi durumunda Okan Buruk tarafından yedek kulübesine çekileceği ifade edildi. Buruk'un Kerem Aktürkoğlu yerine düşündüğü isim ise Barış Alper Yılmaz.

Galatasaray formasıyla sezona iyi bir başlangıç yapamayan ve beklentilerin altında kalan Kerem Aktürkoğlu, kredisini tüketmek üzere.

KAYSERİSPOR MAÇI SON ŞANSI

Sarı-kırmızılıların, Süper Lig'de son oynadığı Adana Demirspor maçında formsuz bir görüntü çizen Kerem Aktürkoğlu formasını kaybedebilir. Bu haftayı BAY geçecek Galatasaray'da Okan Buruk, 15 Ekim'de oynanacak Kayserispor maçında genç yıldıza son bir şans verecek.

BARIŞ ALPER YILMAZ FORMAYI KAPABİLİR

Kerem Aktürkoğlu, Kayserispor maçında da beklentilerin uzağında kalması durumunda Okan Buruk tarafından yedek kulübesine çekilecek. 23 yaşındaki futbolcunun yerine ise Buruk'un Barış Alper Yılmaz'a formayı vereceği öne sürüldü.