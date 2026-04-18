Okan Buruk: "Oyun içerisinde 2-2 olursa, 1 gol daha yersek duygusunu yaşadık"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği'ni 2-1 yendikleri maçın ardından, yedikleri golün takım üzerindeki etkisini ve rakibin mücadelesini değerlendirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından, "Pozisyonları vermedik ama yediğimiz 1 gol bize biraz daha oyun içerisinde 2-2 olursa 1 gol daha yersek duygusunu hem oyunculara hem kenarda bize yaşattı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Puan farkını arttırmak için mutlaka kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı. Gençlerbirliği de küme düşme hattında. Normalde de puana ihtiyacı vardı. Zor bir maç olacağını biliyorduk ama ilk yarı golle başladık. Skoru yakaladık aslında ikinci yarı 60. dakikada attığımız golle 3-0 ile maç bitmişti ama hakemler özellikle VAR'dan gelen uyarıyla maçı tekrar başlattılar. Ardından yediğimiz gol ile 2-1'lik skor. Burada zaman zaman rakibimizin de iştahı arttı. Bizim zaman zaman oyunu koruma düşüncemiz oldu. Değişiklikle beraber oyunu oturttuk. Kazanmasını bildik. Pozisyonları vermedik ama yediğimiz 1 gol biraz daha oyun içerisinde 2-2 olursa, 1 gol daha yersek duygusunu hem oyunculara hem kenarda bize yaşattı. Maçı daha rahat bir şekilde götürebilirdik ama Gençlerbirliği iyi mücadele ortaya koydu. Gençlerbirliği'ni de mücadelelerinden dolayı tebrik etmek istiyorum" diye konuştu. - ANKARA

