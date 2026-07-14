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Okan Buruk: Hak eden, gelip o formayı alır, oynar

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, genç oyunculara şans vermek istediğini ancak formayı hak edenin oynayacağını söyledi.

Okan Buruk : "Genç oyuncu almak, süre vermek ben isterim. Hem lig hem Şampiyonlar Ligi'nde yarışıyorsunuz. Benim gözümde genç ya da yaşlı oyuncu yoktur. Hak ediyorsa oynar. İyi oyuncu vardır. Genç oyuncu oynadığında tabii ki daha çok mutlu oluyorsunuz ama bunu hak eden, gelip o formayı alır, oynar."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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