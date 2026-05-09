Okan Buruk, hem futbolcu hem de teknik direktör olarak aynı başarıyı yaşadı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolculuk döneminde kazandığı üst üste 4 şampiyonluğu, teknik direktörlük döneminde de tekrarlayarak tarihi bir başarıya imza attı.

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray sezonu şampiyon olarak tamamlarken, Teknik Direktör Okan Buruk da önemli bir başarıya imza attı. 2022 yılında takımı çalıştırmaya başlan Buruk, Avrupa'da da önemli başarılar elde ederken, üst üste kazandığı şampiyonluklarla lige de damga vurdu. 52 yaşındaki teknik adam, sarı-kırmızılılarla Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu kazanırken, Teknik Direktör Fatih Terim'in rekorunu da egale etti. Terim, Galatasaray ile 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında art arda 4 şampiyonluk yaşayarak, ligde bunu gerçekleştiren ilk isim olmuştu.

Hem futbolcu hem teknik direktör olarak üst üste 4 şampiyonluk yaşadı

Söz konusu dönemde Galatasaray'da futbolcu olan Okan Buruk, aynı başarıyı bu sefer teknik direktör olarak tekrarladı. Buruk, sarı-kırmızılıları 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında şampiyonluğa ulaştırarak adını tarihe yazdırdı. Deneyimli teknik adam böylece teknik adam olarak Süper Lig'de üst üste 4 şampiyonluk yaşayan ikinci teknik direktör oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
