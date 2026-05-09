Okan Buruk, yerli teknik direktör geleneğini sürdürdü

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayarak yerli teknik adam geleneğini sürdürdü. 19 sezondur Türk antrenörler, takımlarını şampiyon yapmayı başardı.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, ligdeki yerli teknik adam geleneğini devam ettirdi. Süper Lig'de yabancı çalıştırıcı olarak en son 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe ile Brezilyalı Arthur Zico şampiyonluk yaşadı. Ligde söz konusu sezondan sonra art arda 19 sezonda Türk antrenörler, takımlarını şampiyon yaptı.

Şampiyonluk 19 sezondur yerlilerde

Zico'nun ardından Okan Buruk 5, Fatih Terim 4, Şenol Güneş 2, Cevat Güler, Mustafa Denizli, Ertuğrul Sağlam, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, Hamza Hamzaoğlu, Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı da 1'er kez takımlarını şampiyonluğa ulaştırdı.

Bu süreçte Galatasaray 10, Beşiktaş 4, Fenerbahçe 2, Bursaspor, Başakşehir ve Trabzonspor da 1'er kez şampiyon oldu. - İSTANBUL

