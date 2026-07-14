Okan Buruk: En zor şampiyonluk son senekiydi

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk,

Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunuyor. Okan Buruk, yaşadığı 4 şampiyonluğun arasında en zorunun hangisi olduğuyla ilgili gelen soruya, şöyle cevap verdi:

"Her senenin başka hikayesi var. Her yıl başka bir senaryo yaşıyorsunuz. Başka bir rakibiniz oluyor, başka futbolcular oluyor. Değişimler oluyor. Her sene de bir hedef koyduk aslında. Bu seneki hedefimiz de çok net. En zoru hangisi derseniz son sene Şampiyonlar Ligi ile birlikte gerçekten hem ligde şampiyon olmak, bütün ligi önde götürmek bu anlamda en zoru buydu."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı