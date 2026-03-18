Okan Buruk: "Buradan turla ayrılmayı hayal ediyorum"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Buradan turla ayrılmayı hayal ediyorum" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile oynayacakları rövanş maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında medya mensuplarının sorularına yanıtladı. Buruk, "Bu stadyumda olmak gerçekten çok güzel. Buraya girmek, yarınki maçı burada hayal etmek, kafamızda oynamak güzel. Türk futbolu için de çok önemli bir gece, sadece Galatasaray için değil. Şampiyonlar Ligi serüvenimizde inişlerimiz çıkışlarımız oldu ama çok da tecrübelendik. Bu tecrübeyi yarın sahaya yansıtmamız gerekiyor. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Hem futbolcuları hem teknik adamı çok önemli isimler. Geçen senenin şampiyonu. Bu sene en büyük hedefleri Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak. Rakibimizi 2 kere yendik ama bunlar kendi sahamızdaydı. Şimdi yeni bir serüven, deplasmanda oynayacağımız bir maç. Oyuncularıma inanıyorum. Verebileceklerinin en fazlasını verip neden buradan turla ayrılmayalım diye hayal ediyorum. İnşallah bu hayalimizi gerçekleştiririz" diye konuştu.

"Ligde ve Avrupa'da çok başarılı gidiyoruz"

Takım olarak iyi durumda olduklarını belirten Okan Buruk, "Yükselen bir performansımız var. Öz güvenimiz yüksek, daha iyi bir takım olduk, birbirimizi daha çok tanıdık. Ligde ve Avrupa'da çok başarılı gidiyoruz. Oyuncularımızın değerleri artıyor, Gabi gibi bir oyuncumuzun milli takıma seçilmesini sağlıyor. Ona böyle bir çağrı geldi. İnşallah burada ve sonra da milli takımda başarılı olacak. Liverpool'un ilk maçtaki 11'leri sürprizdi. Gomez'i bekliyordum. Oynadıkları opsiyon vardı. Yarın için sakatlığı var, büyük ihtimal oynamayacak diye okudum. Sağ bekte hep değişiklikleri var. Orta sahada Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai'nin olduğu, kanatta Gakpo ve Salah oynarsa Wirtz hangi pozisyonda oynayacak? 4 oyuncuyu da oynatmak için Szoboszlai'yi sağ bekte oynatıyor. Yarın ofansif oyun için bunu da düşünebilir. İlk maçta Wirtz'in kenardan içeri çok girmesi, ilk 5-10 dakika buna karşı yerleşemedik ama sonra hallettik. Rakibimizi tanıyoruz, ne yapacaklarını biliyoruz. Onlar da bizi tanıyor. Biraz kendi oyunumuza odaklanmalıyız, neleri iyi yapabiliriz, bunu düşüneceğim. Sadece takım değerleri üzerinden değerlendirme yapmak doğru olmaz. İyi oyunculara sahip olmak önemli. Galatasaray'ın da iyi oyuncuları var. Kazanırsak çok sevineceğiz. Başaramazsak çok üzüleceğiz. Biz buraya kadar geldik, burada kaybettik diye düşünmeyeceğiz, her türlü üzüleceğiz. Kazanma şansımız var, bu taraftan düşünmek istiyorum. Oyuncularım da böyle düşünmeli. Kazanırsak nereye gideriz, bunu düşünmek daha doğru olacak" açıklamasında bulundu.

"Onlar için oynayacağız"

Sarı-kırmızılı taraftarların tribünde olmayacağının hatırlatılması üzerine Buruk, "Taraftarların olması çok önemliydi ama bu da bir motivasyon. Bu ceza adil değil. Galatasaray taraftarı bölümünün, Liverpool'a verilmesi de doğru değil. Farklı kişinin hatasından farklı kişiler ceza alıyor. Cezalandırma doğru değil, adil değil. Haklı değil. Burada taraftarımız için oynayacağız. Nereye gidersek gidelim bizi destekliyorlar. Onlar için oynayacağız. Bu bizim için önemli bir fırsat" sözlerini sarf etti.

"Buraya sadece kaybetmemeye gelmedik"

İngiltere'ye sadece kaybetmemeye gelmediklerini vurgulayan Okan Buruk, "Bizim bir oyunumuz var. Hep bu oyunu oynamak, üzerinden gitmek istiyoruz. Rakibin de bir oyunu var. Onlar bizi, biz onları biliyoruz. Sadece buraya kaybetmemeye gelmedik. Biz tabii ki gol yememek için değil gol atmak için oynamalıyız ki bu tür maçlarda başarılı olalım. Juventus maçında kötü bir tecrübe yaşadık, iyi bir ders oldu. Yarın neleri daha iyi yapabileceğimizi göstermek... Maç hiçbir türlü erken bitmeyecek, 0-0, 1-0, 0-1... Hangi sonuç olursa olsun 90 dakikaya gidecek bu maç. Her dakika oyunun içinde olmalıyız, sadece başlayan değil devam edecek de çok önemli oyuncularımız var. Kulübeden gelip katkı yapmaları da çok önemli olacak" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı