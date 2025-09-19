Okan Buruk: 'Bu sonuç benim sorumluluğumda'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eintracht Frankfurt'a farklı mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bu sonuç benim sorumluluğumda. İlk yarı doğrular, ikinci yarı yanlışlar vardı. Bunu tedavi edecek ve düzeltecek olan benim" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, Almanya deplasmanında Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Buruk, "1-0 sonrası inanılmaz rahat oynuyorduk. İkinci golü bulabilirdik. Hatta İtalyan hakem... Maç boyunca bizim aleyhimize kararlar verdi. Barış'ın golünü kesti. 3-1 önde girebilecekken, soyunma odasına geride girdik. İki yarıda da oyun olarak farklar var. Oyunu erken bıraktık. Kafa olarak maçı bıraktık. Şanssız goller yedik, bireysel hatalar yaptık. 1.17 gol beklentisi varken rakibin 5 gol yedik! Bizim de fazla yaptığımız hatalar oldu. Bu kadar baskıcı bir takıma karşı top yüzde 60 bizdeydi ama bu oyun, bu skorla uyuşmadı" diye konuştu.

"Bunu tedavi edece ve düzeltecek olan benim"

Bu sonucun kendi sorumluluğunda olduğunu vurgulayan Buruk, "Teknik adamların neyi doğru, neyi yanlış yaptığını görebiliriz. İlk yarı doğrular, ikinci yarı yanlışlar vardı. Bunu tedavi edecek ve düzeltecek olan benim. Daha ilk maç oynandı, 7 maç var. İlk 24 arasına girebiliriz, buna inanıyorum. Sadece bugün şanssız bir gün geçirdik. İyi yaptığımız şeyleri arttırarak bundan sonraki maçlara hazırlanacağız. İlk yarıdaki oyunla çok rahat kazanabilirdik ama 5-1'lik mağlubiyete götürdü oyun bizi, Üzgünüm" ifadelerini kullandı.

"Rakibimizi kutluyorum"

Maçın ilk 35 dakikası çok bütün planlarının işlediğini ifade eden sarı-kırmızılı takımın teknik patronu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk yarı sonunda 2 dakikada, 2 gol yedik! Bu bizim oyunumuzu düşürdü! Bunun savunmadaki isimlerle alakası yok! Farklı oyuncularla çıkıp, farklı sonuçlar alabilirsiniz. Her oyuncuyu oynatıyorum. Bundan sonraki maçlarda rakiplere göre oyuncu tercihleri olacak. İlkay ve Singo geç geldi onlar takımın gerisinde. Çok fazla maç oynamadılar. Barış Alper uzun süre takımla olmadı. Icardi sakatlıktan döndü, o da kendi hazırlama aşamasında. Kötü bir mağlubiyet aldık. Rakibimizi kutluyorum. Onlar da çok mücadele ettiler. İlk takıma da bundan sonra başarılar dilerim." - FRANKFURT