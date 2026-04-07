Okan Buruk biletini kesti! Galatasaray'da ayrılık

Galatasaray’ın devre arasında kiraladığı ve 8 maçta skor katkısı veremeyen Yaser Asprilla için satın alma opsiyonu kullanılmayacak, oyuncu sezon sonunda Girona’ya dönecek.

Galatasaray’da yeni sezon kadro planlaması sürerken, takımdan ayrılması beklenen ilk isim belli oldu. Sarı-kırmızılı yönetim, performansı beklentilerin altında kalan Yaser Asprilla için kararını verdi.

BEKLENEN KATKIYI VEREMEDİ

Ara transfer döneminde Girona’dan kiralanan 22 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu, şu ana kadar sarı-kırmızılı formayla istenilen performansı sergileyemedi. Asprilla, 8 maçta 272 dakika süre almasına rağmen skor katkısı yapamadı.

SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILMAYACAK

Sabah’ın haberine göre Galatasaray yönetimi, 20 milyon euroyu aşan satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Bu gelişmeyle birlikte genç oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılması kesinleşti. Sezon sonunda Girona’ya dönecek olan Asprilla’nın İspanyol ekibiyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıUğur Vatandaş:

Okan futboldan gram anlamıyorsun haber doğruysa

Haber Yorumlarıhüseyin akgül:

doğru düzgün maçlara çıkamadı iyi süre aldığında bence takıma faydalı olacaktır bence durmalıydı

Haber YorumlarıATEŞ VE SU:

sen iyi misin ? 272 dakika bunu da anlamadıysan şöyle yazayım 4.5 saat sahada kalmış biri

Haber YorumlarıMASUMANE3438:

taraftarda senin biletini kesti Okan hoca bu bitirdiğin kaçıncı futbolcu

Haber Yorumlarıvedat cici:

genç oyuncuları kazanmakta zayıf bir hoca nhangı da noa langı da tutmaz bu

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

