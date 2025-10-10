Haberler

Okan Buruk biletini kesti bile! Galatasaray'da flaş ayrılık

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Okan Buruk biletini kesti bile! Galatasaray'da flaş ayrılık
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Okan Buruk biletini kesti bile! Galatasaray'da flaş ayrılık
Haber Videosu

Galatasaray'da bu sezon beklentilerin uzağında kalan Berkan Kutlu'nun, ara transfer döneminde takımdan ayrılması gündemde.

Galatasaray'da ara transfer dönemi yaklaşırken sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte beklentilerin altında kalan Berkan Kutlu'nun takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

OKAN BURUK'UN "KAL" DEMESİ ARTIK ZOR

Teknik direktör Okan Buruk, bu sezon Berkan Kutlu'dan beklediği verimi alamadı. 27 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar yalnızca 4 maçta forma giyip toplam 48 dakika süre alabildi. Performansındaki düşüş nedeniyle, Okan Buruk'un oyuncuya "Kal" demesinin zor olduğu ifade ediliyor.

Okan Buruk biletini kesti bile! Galatasaray'da flaş ayrılık

ARA TRANSFER DÖNEMİNDE AYRILIK GÜNDEMDE

Galatasaray yönetiminin, ara transfer dönemi için kadro planlamasına başladığı ve Berkan Kutlu'yu satış listesine koyabileceği belirtiliyor. Performansında bir yükseliş yaşanmaması halinde futbolcunun takımdan gönderilmesi gündeme gelecek.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Galatasaray ile olan sözleşmesi 2024-2025 sezonu sonunda sona erecek olan Berkan Kutlu'nun, bu sezonki katkısı da sınırlı kaldı. Deneyimli orta saha, bu sezon 4 maçta görev alırken 1 asistlik skor katkısı verdi. Piyasa değeri ise 3 milyon euro civarında gösteriliyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yapılan itiraz kabul edildi, Bayrampaşa'da başkanvekilliği seçimi yeniden yapılacak

CHP adayının kazandığı ilçede seçimler yeniden yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de tekrar soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olur

Herkesin endişe ettiği konu Erdoğan'ın da gündeminde: Bedeli ağır olur
Filistinlilerin aylardır beklediği an! Gıda ve meyve yüklü tırlar Gazze Şeridi'ne giriş yaptı

Gazze halkının aylardır beklediği an!
Neçirvan Barzani istedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 yıllık yasağı kaldırdı

Barzani istedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 yıllık yasağı kaldırdı
Tuğba Özay'dan disiplin dersi: Sabahın ilk ışıklarında antrenman

Survivor hazırlığı mı? Ünlü isimden deniz kenarında güç gösterisi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irmak Ünal'dan yürek burkan itiraf: 10 Aydır kanserle mücadele ediyorum

Meğerse herkesten saklamış! 10 aydır kanserle mücadele ediyor
Tuğba Özay'dan disiplin dersi: Sabahın ilk ışıklarında antrenman

Survivor hazırlığı mı? Ünlü isimden deniz kenarında güç gösterisi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.