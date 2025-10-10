Okan Buruk biletini kesti bile! Galatasaray'da flaş ayrılık

Galatasaray'da ara transfer dönemi yaklaşırken sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte beklentilerin altında kalan Berkan Kutlu'nun takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

OKAN BURUK'UN "KAL" DEMESİ ARTIK ZOR

Teknik direktör Okan Buruk, bu sezon Berkan Kutlu'dan beklediği verimi alamadı. 27 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar yalnızca 4 maçta forma giyip toplam 48 dakika süre alabildi. Performansındaki düşüş nedeniyle, Okan Buruk'un oyuncuya "Kal" demesinin zor olduğu ifade ediliyor.

ARA TRANSFER DÖNEMİNDE AYRILIK GÜNDEMDE

Galatasaray yönetiminin, ara transfer dönemi için kadro planlamasına başladığı ve Berkan Kutlu'yu satış listesine koyabileceği belirtiliyor. Performansında bir yükseliş yaşanmaması halinde futbolcunun takımdan gönderilmesi gündeme gelecek.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Galatasaray ile olan sözleşmesi 2024-2025 sezonu sonunda sona erecek olan Berkan Kutlu'nun, bu sezonki katkısı da sınırlı kaldı. Deneyimli orta saha, bu sezon 4 maçta görev alırken 1 asistlik skor katkısı verdi. Piyasa değeri ise 3 milyon euro civarında gösteriliyor.