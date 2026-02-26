Okan Buruk: Aslında maç zor değildi ama biz zorlaştırdık

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Juventus maçının ardından açıklamalarda bulundu.

''ASLINDA MAÇ ZOR DEĞİLDİ, BİZ ZORLAŞTIRDIK''

Mücadeleyi değerlendiren Okan Buruk, "Aslında maç zor değildi, biz zorlaştırdık. 16 takım içindeyiz. Bir Türk takımı son 16'da. Bunun değerini bilmek lazım. Buna şükrediyorum. Burayı geçtik ama 11'e 10'dan sonra çok rahat bitirmemiz gerekirken, sanki rakibimiz bir kişi fazla oynuyor gibi durum ortaya çıktı. Çok fazla hata yaptık. İki gol yedik." dedi.

"MAÇI BU DEĞİŞTİRDİ"

Sözlerine devam eden deneyimli teknik adam, "Bu teknik adamı kenarda çaresiz bırakıyor. Değişiklikler yapmışsınız, yeni oyuncular sokmuşsunuz... Sarı kartlı oyuncularımızı çıkardık, üstün kalmak için bunları yaptık ama takımı da etkilemedi. İyi yerleşemedik. Santraforuz oyuna geçtiler. Bütün kanat oyuncuları çok iyi oynadı. Maçı da bu değiştirdi." ifadelerini kullandı.

"ÇOK BÜYÜK DERS ALDIK"

Başarılı hoca, bu maçtan sonra kendilerini değerlendireceklerini ifade ederek, "Kötüyü de gördük... Daha iyisini yapmak için elimizde şans var. Daha çok çalışacağız. Ben kendimi değerlendireceğim. Oyuncularımız da kendini değerlendirmeli. Turu geçtik ama çok büyük ders aldık." değerlendirmesinde bulundu.