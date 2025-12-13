Haberler

Okan Buruk: "Bu sonuç lider olarak gelip, lider olarak dönmemizi sağladı"

Okan Buruk: 'Bu sonuç lider olarak gelip, lider olarak dönmemizi sağladı'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor'u 4-1 mağlup ettikleri maç sonrası, erken gollerin oyun kontrolünü sağladığını ve takımının performansından memnun olduğunu dile getirdi. Buruk, galibiyetin liderlik açısından önemli olduğunu vurguladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu sonuç, lider olan Galatasaray'ın buraya lider olarak gelip lider olarak dönmesini sağladı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

"Erken gol bulmak rahatlattı"

Zorlu bir Avrupa kupası haftasının ardından Antalya deplasmanına geldiklerini ifade eden Buruk, erken buldukları gollerin oyunu kontrol etmelerini sağladığını söyledi. Buruk, "Zorlu bir Avrupa kupası haftasında, zorlu bir maçtan sonra buraya geldik. Tabii ki erken golleri bulmak bizi oyun içerisinde çok rahatlattı. İlk yarıyı çok daha rahat bir şekilde geçirdik. Rakibimize çok fazla pozisyon vermedik, biz çok fazla pozisyona girdik ve goller attık" diye konuştu.

"Kötü bir zeminde oynadık"

İkinci yarıya ilişkin değerlendirmesinde skorun ardından oyunun dengesinin değiştiğine dikkat çeken Buruk, "İkinci yarı 3-0'dan sonra rakibimizin kalemize daha çok geldiğini gördük. Kötü bir zeminde oynadık. Bu zemin, iki takım için de bazı pozisyonlarda oyuncuların kalitelerini sahaya yansıtmalarını engelledi" ifadelerini kullandı.

Takım performansından memnun olduğunu vurgulayan Buruk, hücum hattının etkili oyununa dikkat çekerek, "Özellikle takım olarak iyi işler yaptık. Hücumdaki oyuncularımız çok etkili bir oyun ortaya koydu ve rahat, güzel bir galibiyet aldık" sözlerini sarf etti.

Aldıkları galibiyetin ligdeki konumları açısından da önemli olduğunun altını çizen Buruk, "Bu sonuç, lider olan Galatasaray'ın buraya lider olarak gelip lider olarak dönmesini sağladı. Diğer maçları izledikten sonra puan durumunda nerede olduğumuzu daha net göreceğiz. Trabzonspor güçlü geliyor, Fenerbahçe güçlü geliyor. Biz de son Kasımpaşa maçıyla birlikte ilk devreyi iyi bir şekilde kapatıp yolumuza devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan Asena Keskinci'nin +18 sahneleri olay oldu

Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan ismin +18 sahneleri olay oldu
Galatasaray'ın Salah'a yapacağı teklif belli oldu

Galibiyet sonrası Galatasaray taraftarını heyecana sokan gelişme
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Annesi Güllü'yü öldürmekten tutuklanan Tuğyan'ın ifadesi ortaya çıktı

İşte Tuğyan'ın ifadesi! İtirafı ve ölüm mesajlarını böyle savundu
Hull City üst üste ikinci kez kazandı

Acun'u sevinçten havalara uçuran olay
Hastaneden kanser tedavisi gören belediye başkanına ilişkin açıklama: 'Hayati tehlikesi sürüyor'

Kanser tedavisi gören belediye başkanından haber var
Üst üste 3 maçta sahaya çıkmadılar! Yeni Malatyaspor'un küme düşmesi kesinleşti

Üst üste 3 maçta sahaya çıkmadılar! Efsane kulüp küme düştü
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor

Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
İşverenler şoke olacak! Özel'in AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın

AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın
Fenerbahçe'de deprem! İki isim 'Biz gidiyoruz' dedi

Fenerbahçe'de deprem! İki isim "Biz gidiyoruz" dedi
Galatasaray, Antalyaspor'u rahat geçti

Durdurulamıyorlar! Galatasaray şov yaptı
title