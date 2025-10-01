Haberler

Okan Buruk açıkladı! Maça damga vuran Osimhen'in son durumu belli oldu

Okan Buruk açıkladı! Maça damga vuran Osimhen'in son durumu belli oldu
Güncelleme:
Tarihi Liverpool maçında penaltıdan gol atan Victor Osimhen, 72. dakikada kramp nedeniyle kenara geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Victor Osimhen'e kramp girdi, çok önemli bir durumunun olduğunu düşünmüyorum. Kötü bir haber de gelmedi." diyerek ciddi bir sakatlığının olmadığını açıkladı.

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, sakatlığının ardından Liverpool maçıyla birlikte ilk 11'e geri döndü. Nijeryalı golcü, Liverpool karşılaşmasının 16. dakikasında penaltıdan ağları sarstı ve takımına galibiyeti getirdi.

MAÇA DAMGA VURDU

Sakatlıktan dönen Osimhen, Liverpool maçında sahada kaldığı 72 dakikada birçok kez yerde kaldı ve bu dakikada yerini Mauro Icardi'ye bıraktı. Victor Osimhen'in ciddi bir durumunun olmadığı ve kramp nedeniyle tedbir amaçlı oyundan çıktığı öğrenildi.

"KÖTÜ BİR HABER DE GELMEDİ"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Victor Osimhen'e kramp girdi, çok önemli bir durumunun olduğunu düşünmüyorum. Kötü bir haber de gelmedi." dedi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
