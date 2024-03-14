Okan Buruk'a İtalyan devinden teklif var
Galatasaray'da başarılı bir performans sergileyen teknik direktör Okan Buruk, İtalyan devi Lazio'nun radarına girdi. Maurizio Sarri'nin istifa etmesinin ardından yeni bir teknik direktör arayışına giren kulübün, Buruk'u listesine aldığı belirtildi. Lazio'nun sportif direktörü Angelo Fabiani'nin, Buruk ile ilgili detaylı incelemeler yaptığı ve raporunu kulüp başkanı Claudio Lotito'ya sunacağı öğrenildi.
Süper Lig devi Galatasaray'a geldiği ilk senede şampiyonluk sevinci yaşayan ve bu sezon da zirve yarışının içinde olan teknik direktör Okan Buruk'a talip olan takımlar var.
RADARA ALDILAR
Takvim'in haberine göre, yeni bir teknik direktör arayan İtalyan devi Lazio, Galatasaray'ın hocasını listesine aldı. Bilindiği üzere 2021'de göreve gelen Maurizio Sarri, istifa ederek Lazio'dan ayrıldı. Serie A ekibinin başkanı Claudio Lotito'nun birçok teknik adamla temas kurmaya hazırlandığı ve geniş listeye Okan Buruk'u da aldığı belirlendi. Lazio'nun sportif direktörü Angelo Fabiani'nin bir süredir Buruk ile ilgili detaylı incelemeler yaptığı ve hazırlayacağı raporu Lotito'ya sunacağı öğrenildi.
GALATASARAY KARNESİ
Bu sezon Galatasaray'da tüm kulvarlarda toplam 46 maçta, 34 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi alan Buruk, maç başına 2.35 puan ortalaması yakaladı. Ayrıca G.Saray, 79 puanla ligde zirvede.