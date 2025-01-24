Okan Buruk'a eğlence mekanında büyük şok! Fener taraftarının tezahüratına verdiği tepki bomba

Süper Lig'in devleri Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki ezeli rekabet hız kesmeden devam ederken sarı-kırmızılı takımın başarılı çalıştırıcısı Okan Buruk'un gittiği bir mekanda çekilen görüntüler kısa sürede viral oldu.

OKAN BURUK FARK EDİLİNCE OLANLAR OLDU

Görüntülerde Okan Buruk'un mekanda olduğunu fark eden Fenerbahçe taraftarları, eğlence mekanında çalan şarkıyı Galatasaray'a uyarlayarak yüksek seste tempo tuttu.

O ANLARDA ŞEKİLDEN ŞEKİLE GİRDİ

Küfürlü tezahüratlar karşısında neye uğradığını şaşıran Okan Buruk'un o anlarda şekilden şekile girdiği gözlendi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntü kısa sürede sosyal medyanın en çok etkileşim alan videoları arasına girdi.