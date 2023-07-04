Okan Buruk'a canlı yayında açık açık soruldu: Fatih Terim'i bir tehdit olarak görüyor musunuz?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı programda şampiyonluk ve kulüpteki geleceğine ilişkin konuştu. Samimi açıklamalarda bulunan Buruk, "Fatih Terim'i bir tehdit olarak görüyor musunuz?" sorusuna ise, "Fatih Terim, Galatasaray için çok önemli bir değer. Galatasaray için bu kadar önemli bir insanı, hiçbir zaman kimse tehdit olarak görmez. O, bizim için hedeftir." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Spor Gecesi isimli YouTube programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Buruk'un " Fatih Terim'i bir tehdit olarak görüyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıt ise dikkat çekti.

"O, BİZİM İÇİN HEDEFTİR"

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Fatih Terim, Galatasaray için çok önemli bir değer. Galatasaray için bu kadar önemli bir insanı, hiçbir zaman kimse tehdit olarak görmez. O, bizim için hedeftir." dedi.

"HER ZAMAN BAŞARILI OLMALISINIZ"

Buruk ayrıca, "Yaptıklarıyla bu camianın sembollerindendir. Beni göreve başlarken de aradı, şampiyonluktan sonra tebrik için de aradı. Benim ve onun böyle bir düşüncesi olamaz ancak şu bir gerçek, Galatasaray teknik direktörüyseniz her zaman başarılı olmalısınız." ifadelerini kullandı.