Okan Buruk, 2 yıldızın biletini birden kesti

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Galatasaray'ın Malmö maçında sonradan oyuna giren Victor Nelsson ve Hakim Ziyech'in performansı tartışma konusu oldu. Futbolcuların umursamaz tavırları ve performansındaki düşüş, ocak ayında ayrılmalarına kesin gözüyle bakılmasına neden oldu.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye konuk olmuş ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Sarı-kırmızılılarda karşılaşmaya sonradan dahil olan Victor Nelsson ve Hakim Ziyech'in performansı tepki çekmişti.
TAKIMDAN GÖNDERİLECEKLER
Fanatik'te yer alan habere göre, Malmö maçında sonradan oyuna dahil olan Nelsson'un umursamaz tavırları, Ziyech'in ise fiziksel anlamda oldukça geriye giden görüntüsü sabırları taşırdı.
Yönetim, salı günü yapacağı toplantıda Ziyech'in kulüpten alacaklarına karşılık bonservisini isteme talebini değerlendirecek. Nelsson için ise 2-3 Avrupa kulübüyle süren transfer görüşmelerinde ciddi bir noktaya gelindiği ve ayrılığın kapıda olduğu ifade edildi.