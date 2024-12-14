Okan Buruk, 2 yıldızın biletini birden kesti

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye konuk olmuş ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Sarı-kırmızılılarda karşılaşmaya sonradan dahil olan Victor Nelsson ve Hakim Ziyech'in performansı tepki çekmişti.

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Fanatik'te yer alan habere göre, Malmö maçında sonradan oyuna dahil olan Nelsson'un umursamaz tavırları, Ziyech'in ise fiziksel anlamda oldukça geriye giden görüntüsü sabırları taşırdı.

Yönetim, salı günü yapacağı toplantıda Ziyech'in kulüpten alacaklarına karşılık bonservisini isteme talebini değerlendirecek. Nelsson için ise 2-3 Avrupa kulübüyle süren transfer görüşmelerinde ciddi bir noktaya gelindiği ve ayrılığın kapıda olduğu ifade edildi.