Oğuzhan Çakır, UEFA Konferans Ligi'nde Maç Yönetecek

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FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, Moldova'nın Petrocub ile Malta'nın Birkirkara takımları arasında yarın oynanacak UEFA Konferans Ligi 1. Eleme Turu maçında düdük çalacak. Karşılaşma Kişinev'deki Zimbru Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak.

UEFA Konferans Ligi 1. Eleme Turu'nda oynanacak Petrocub-Birkirkara maçında FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, Moldova'nın Petrocub ile Malta'nın Birkirkara takımları arasında yarın oynanacak olan UEFA Konferans Ligi 1. Eleme Turu müsabakasında görev alacak.

Moldova'nın başkenti Kişinev'de bulunan Zimbru Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmada Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bersan Duran üstlenecek. Ozan Ergün ise maçın dördüncü hakemi olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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