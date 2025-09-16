Haberler

Oğuzhan Çakır, UEFA Gençlik Ligi Müsabakasını Yönetecek

Oğuzhan Çakır, UEFA Gençlik Ligi Müsabakasını Yönetecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, Naxxar Lions FC ile Lincoln Red Imps arasında oynanacak UEFA Gençlik Ligi müsabakasını yönetecek. Karşılaşma Malta'nın Gozo şehrinde yarın gerçekleşecek.

FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, Naxxar Lions FC ile Lincoln Red Imps arasında oynanacak UEFA Gençlik Ligi müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır'ın, Malta temsilcisi Naxxar Lions FC ile Cebelitarık temsilcisi Lincoln Red Imps arasında oynanacak UEFA Gençlik Ligi müsabakasını yöneteceğini açıkladı. Malta'nın Gozo şehrinde yarın saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Mücahid Adem Çelebi yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Malta Futbol Federasyonu'ndan Joseph Scerri olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Görüntü Türkiye'den! 310 kiloluk cenazeyi evden böyle çıkardılar

Barış'tan acı haber! Cenazesi evinden böyle çıkarıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Fenerbahçe'nin dev rekorunu kırmaya 1 adım uzakta

Ezeli rakibin dev rekoru 1 maç sonra kırılabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.