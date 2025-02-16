Anlaşmaya imza atmadı! Zelenskiy Trump'ın ısrarlarına karşı resti çekti

Zelenskiy Trump'ın ısrarlarına karşı resti çekti
Santorini için resmi yanardağ uyarısı: Okullar 1 hafta daha tatil

Ege için korkutan uyarı! "Sıkıntı yok" diyen uzmanlar artık endişeli
Ünlü firma tulum peyniri yerine 'eritme peyniri' satıyormuş

"Tulum peyniri satıyoruz" deyip yıllarca kandırmışlar
İşte son anketten çıkan sonuç! Özgür Özel için alarm zilleri çalıyor

İşte son anketten çıkan sonuç! Bir lider için alarm zilleri çalıyor

Oğuz Aydın Kasımpaşa Maçında 5. Golünü Attı

Oğuz Aydın Kasımpaşa Maçında 5. Golünü Attı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Oğuz Aydın, Kasımpaşa karşısında sezonun 5. golünü kaydederek takımının 3-1'lik galibiyetine katkıda bulundu.

Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Oğuz Aydın, Kasımpaşa maçında ağları sarsarak bu sezonki 5. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde müsabakaya 11'de başlayan Oğuz Aydın takımının 2. golüne imza attı. Sol kanat bek olarak maçta görev yapan Oğuz, 52. dakikada Mert Müldür'ün pasında ceza sahası içinde yaptığı plase vuruşla topu filelere gönderdi. Bu sezon ligde 12 maçta görev yapan 24 yaşındaki futbolcu, 5. golünü attı.

UEFA listesinde ismi yazılmayan Oğuz'un, Ziraat Türkiye Kupası'nda da oynadığı tek maçta 3 asistlik performansı bulunuyor.

24 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa mücadelesinin 75. dakikasında yerini Yusuf Akçiçek'e bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

MİT, 90 yıllık raporu yayımladı! Atatürk ve 'İngiliz casus'
img

Polisten takdir toplayan hareket! Bakan Yerlikaya da kayıtsız kalamadı
img

Derbi öncesi sürprize izin vermedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho, 13 yıl sonra başardı: Bunu Real Madrid'den sonra Fenerbahçe'de de yaptı

Bunu Real Madrid'den sonra Fenerbahçe'de de yaptı
Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti

Derbi öncesi sürprize izin vermedi
Erdoğan'a olan sevgisini, yaptırdığı ilginç dövmeyle gösterdi

Erdoğan'a olan sevgisini, yaptırdığı ilginç dövmeyle gösterdi
Ancelotti açıklamak zorunda kaldı: Arda Güler'in bu görüntüsü İspanya'yı karıştırdı

Arda'nın bu görüntüsü İspanya'yı karıştırdı
Bakan Yerlikaya'dan köprüde arızalanan aracı iten polis memuruna tebrik

Polisten takdir toplayan hareket! Bakan Yerlikaya da kayıtsız kalamadı
İsrail Başbakanı Netanyahu: Cehennemin kapılarının ne zaman açılacağını paylaşamayız

Netanyahu şart koşup tehdit etti: Cehennemin kapılarını açacağız

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.