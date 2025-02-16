Oğuz Aydın Kasımpaşa Maçında 5. Golünü Attı

Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Oğuz Aydın, Kasımpaşa maçında ağları sarsarak bu sezonki 5. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde müsabakaya 11'de başlayan Oğuz Aydın takımının 2. golüne imza attı. Sol kanat bek olarak maçta görev yapan Oğuz, 52. dakikada Mert Müldür'ün pasında ceza sahası içinde yaptığı plase vuruşla topu filelere gönderdi. Bu sezon ligde 12 maçta görev yapan 24 yaşındaki futbolcu, 5. golünü attı.

UEFA listesinde ismi yazılmayan Oğuz'un, Ziraat Türkiye Kupası'nda da oynadığı tek maçta 3 asistlik performansı bulunuyor.

24 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa mücadelesinin 75. dakikasında yerini Yusuf Akçiçek'e bıraktı. - İSTANBUL