Ogün Bayrak, 177 Gün Sonra Formasına Kavuştu

SÜPER Lig'de 13'üncü hafta karşılaşmasında Gürsel Aksel Stadı'nda Kocaelispor'la golsüz berabere kalan Göztepe'de sağ kanat Ogün Bayrak aylar sonra formasına kavuşmanın sevincini yaşadı. Yazın Slovenya'da gerçekleştirilen ikinci etap hazırlık kampında omzundan sakatlanıp ardından ameliyat olan 27 yaşındaki futbolcu, ağır sakatlığını atlatıp 177 gün sonra sarı-kırmızılı formayı giydi.

Son olarak geçen sezonun son haftasında 30 Mayıs 2025 tarihinde deplasmanda oynanan Kasımpaşa maçında görev alan deneyimli futbolcu, Kocaelispor müsabakasının 89'uncu dakikasında Brezilyalı Ruan'ın yerine oyuna dahil oldu. Kısa süre olsa da formasını terleten Ogün, zor sakatlık günlerini geride bıraktı. Göztepe'ye 2023-2024 sezonunda 1'inci Lig'deyken gelen Ogün Bayrak, son 2 sezonu istikrarlı bir şekilde geçirmişti.