Oğulcan Çağlayan: 'Kocaelispor'un Yıllardır Peşindeydiler'

1'inci Lig'in 35'inci haftasında Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Kocaelispor, deplasmanda Esenler Erokspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 3-1 Esenler Erokspor kazandı. Maçın ardından Kocaelisporlu Oğulcan Çağlayan, açıklamalarda bulundu.

Oğulcan Çağlayan, Kocaelispor'un yıllar sonra Süper Lig'e yükselmesini şöyle değerlendirdi:

"Evet, sezon başından bugüne kadar bu serüvende herkesi kutluyor, tebrik ediyorum. Ne mutlu bize ki bu hikayenin finalini yapmak bizlere nasip oldu. Bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Çok güzel bir beste var: "Süper Lig'de amatöre diye…" Bu besteyi ben de çok beğenmiştim. Süper Lig'den amatöre kadarki süreçte değil ama amatörden Süper Lig'e uzanan serüvende emeği olan, katkı sağlayan herkese, bu kutlu yürüyüşte yer alanlara teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Amatörden bugüne, bu 16 yıllık serüvende bir çok şey yaşamışlar. Kocaelispor'un kapatılması, başka bir takımın kurulması gibi hikayeler… Ancak onlar hep bu armanın arkasında durmuş, peşinden gitmişler. Bence bugün en çok gururlanması ve mutlu olması gereken kişiler onlar. Biz bu sezon geldik, ama onlar bu armanın yıllardır peşindeydi. Biz de bayrağı alıp, onların hayal ettiği yere getirdik. Bundan sonra orada tutmak ve daha ileriye taşımak onların elinde. İnşallah bunu başarırlar."

'GOL KRALLIĞI HEDEFİM VAR'

Gol krallığı hedefinin olduğunu ifade eden 29 yaşındaki hücum oyuncusu, "Bu sezon benim için bir meydan okumaydı. Evet, sezon başında hakkımda olumsuz görüşler vardı ve bence çok da haksız değillerdi. Son iki sezonum çok iyi geçmedi. Galatasaray'da oynadığım 25-30 karşılaşmada Galatasaray taraftarlarının da gönlünde yer ettiğimi düşünüyorum. Orada farklı bir hikaye var. Biraz mağdur oldum ya da olmadım, bilemiyorum; ama işler benim adıma iyi giderken bir darbe yedim. Bunum aksi iddia edilemez. Ancak futbolda dün yoktur; bugün ve yarın vardır. Bugünden çok mutluyum ve gururluyum. Bugün ligdeki 17'nci golümü attım. İnşallah, Wesley (Fatih Karagümrük oyuncusu) ile aramızda güzel bir çekişme var; onun 19 golü var, benimse 17. Üç karşılaşma kaldı. Kocaelispor, daha önce üç kez Süper Lig'e çıkarken kendi içinden gol kralı çıkarmış. İnşallah bu dördüncü yükselişte de bir gol kralı çıkarır. Bunun için mücadele edeceğim. Hedefler hiç bitmiyor. İlk hedefimiz Kocaelispor'u Süper Lig'e çıkarmaktı, bunu başardık. Şimdi de gol krallığı hedefim var. İnşallah bunu da başarabilirim" diye konuştu.