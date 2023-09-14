Oğulcan Çağlayan, Galatasaray'dan resmen ayrıldı

Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ile yolları ayırdı. 27 yaşındaki futbolcunun yeni adresi Gaziantep FK olacak. 2020 yılında Çaykur Rizespor'dan sarı-kırmızılılara transferi oldukça sancılı bir sürecin sonunda gerçekleşen Oğulcan için dönemin Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim büyük çaba göstermişti.

2020'den bu yana bonservisi Galatasaray'da olan Oğulcan Çağlayan, sarı-kırmızılı takımla takıma veda etti.

"KENDİSİNE BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Galatasaray yaptığı açıklamada, "Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Oğulcan Çağlayan'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz!" ifadelerine yer verdi. Çağlayan'ın yeni adresinin Gaziantep FK olacak.

"GALATASARAY'A ULAŞTIĞIMDAKİ HEYECANIMI HALA HİSSEDİYORUM"

Oğulcan Çağlayan ise veda paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Eylül ayıydı, 17 yaşını yeni doldurmuştum. Unutmuyorum, bir hafta içiydi. Florya'dan beni alıp götürecek aracı beklerken, yüzümü Futbol Akademisi binasına döndüm. Tüm kalbimle istediğim bir şey vardı: Bir gün tekrar Florya'ya dönmek. Uzun yolları, birçok engeli aşıp yeniden Galatasaray'a ulaştığımdaki heyecanımı, kalp atışımı hâlâ hissediyorum.

"ERDEN TİMUR'A TEŞEKKÜR EDERİM"

Bugün, ayrılık vakti. Saha içinde elimden geleni yaptım, 24 saatimi Galatasaray'a yakışır şekilde yaşamaya özen gösterdim. Burada eş, baba oldum. Kalbimdeki yeri hep farklı olacak. Bana Galatasaray kapılarını açan hocam Fatih Terim'e, başkanlarımıza, tüm yöneticilerimize, birlikte mücadele ettiğim takım arkadaşlarıma, teknik ve idari ekiplere, kulüp çalışanlarımıza, Galatasaray'ın büyük taraftarına ve benim için çok anlamlı olan desteği için sevgili Erden Timur'a teşekkür ederim. Hoşça kalın…"