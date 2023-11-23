Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası Sona Erdi
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası'nda şampiyon Nilüfer Hatun Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi oldu. Turnuvanın final maçında Nilüfer Hatun Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi ile Osmaneli İlkokulu karşılaştı. Nilüfer Hatun Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi, maçı 3-1 kazanarak şampiyon oldu.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen öğretmenler arası voleybol turnuvası sona erdi.
Osmaneli İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü salonunda 24 düzenlenen turnuvanın final maçında, Nilüfer Hatun Teknik ve Anadolu lisesi öğretmenleri Osmaneli İlkokulu öğretmenlerini 3-1 yenerek galip oldular. Dereceye giren takımın kupalarını maç bitiminde İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş takdim etti. - BİLECİK