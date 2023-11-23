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Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası Sona Erdi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası'nda şampiyon Nilüfer Hatun Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi oldu. Turnuvanın final maçında Nilüfer Hatun Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi ile Osmaneli İlkokulu karşılaştı. Nilüfer Hatun Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi, maçı 3-1 kazanarak şampiyon oldu.