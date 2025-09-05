Ognjen Mimovic Fenerbahçe'den ayrılıp Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki genç sağ beki Ognjen Mimovic'e sürpriz bir talip çıktı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN MIMOVIC

Sırp basınında yer alan haberlere göre; Kıbrıs ekiplerinden Pafos FC, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak adına transfer çalışmalarına hız verdi. Pafos FC'nin bu doğrultuda Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Ognjen Mimovic'i kadrosuna katmak istiyor.

SICAK BAKIYOR

Haberde, Mimovic'in Fenerbahçe'den ayrılmaya sıcak baktığı ve yeniden Devler Ligi arenasında boy göstermek istediği vurgulandı. Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mimovic'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı dile getirildi.

FENERBAHÇE'DE FORMA GİYEMEDİ

Fenerbahçe'ye geride kalan sezonun devre arasında transfer edilen Sırp oyuncu, Sarı-lacivertlilerde hiçbir resmi maçta forma giyemedi.