Oğlunu oyuna alan Robin van Persie'ye çifte şok

Oğlunu oyuna alan Robin van Persie'ye çifte şok
Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nde Feyenoord'un Real Betis'e 2-1 mağlup olduğu maçta, teknik direktör Robin van Persie'nin oğlu Shaqueel van Persie dizinden sakatlandı. Olay sonrası sahaya koşan Robin van Persie'nin duygusal anları geceye damga vurdu. 19 yaşındaki genç futbolcu, sadece 12 gün önce Sparta Rotterdam derbisinde dikkat çeken performansıyla adından söz ettirmişti. Ancak Avrupa Ligi'nde yaşadığı sakatlık, bu yükselişi şimdilik gölgeledi.

  • Feyenoord, UEFA Avrupa Ligi'nde Real Betis'e 2-1 mağlup olarak turnuvadan elendi.
  • Feyenoord'lu 19 yaşındaki Shaqueel van Persie, Real Betis maçının 74. dakikasında dizinden sakatlandı.
  • Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie, oğlu Shaqueel'in sakatlığının ilk belirtilerinin iyi görünmediğini söyledi.

Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie, UEFA Avrupa Ligi'nde Real Betis ile oynanan maçta hem sportif hem de duygusal anlamda zor anlar yaşadı. Karşılaşmada oğlu Shaqueel van Persie'nin sakatlanması gecenin en çok konuşulan anı oldu.

AVRUPA DEFTERİ KAPANDI

UEFA Avrupa Ligi'nde Real Betis'e konuk olan Feyenoord, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Hollanda temsilcisi turnuvaya veda etti. Mücadeleye skor kadar yaşanan sakatlık da damga vurdu.

SAQUEEL VAN PERSIE DİZİNDEN SAKATLANDI

Karşılaşmanın 74. dakikasında Feyenoord forması giyen 19 yaşındaki Shaqueel van Persie dizinden sakatlanarak kendini yere bıraktı. Genç futbolcunun acı içinde yerde kalması tribünleri ve kulübeyi endişelendirdi.

ROBIN VAN PERSIE DAYANAMADI

Oğlunun sakatlandığını gören Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie, hemen saha kenarından çıkarak Shaqueel'in yanına koştu. Sağlık ekibinden bilgi alan Van Persie'nin oldukça duygusal olduğu gözlendi.

Oğlunu oyuna alan Robin van Persie'ye çifte şok

"İLK BELİRTİLER HİÇ İYİ GÖRÜNMÜYOR"

Maçın ardından konuşan Robin van Persie, yaşadığı duygusal anları gizleyemedi. Deneyimli teknik adam, "Bu çok üzücü. Çok büyük bir acı. İlk belirtiler hiç iyi görünmüyor. Hem bir teknik direktör hem de bir baba olarak çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

DERBİ KAHRAMANLIĞINDAN SAKATLIK KABUSUNA

Shaqueel van Persie, sadece 12 gün önce Sparta Rotterdam derbisinde oyuna sonradan girerek iki dakika içinde attığı iki golle dikkatleri üzerine çekmişti. O maçta skoru 3-3'e getiren genç oyuncu, kısa sürede büyük bir çıkış yakalamıştı. Ancak Avrupa Ligi'nde yaşadığı sakatlık, bu yükselişi şimdilik gölgeledi.

