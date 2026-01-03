Türkiye Masterler Birliği Süper Kupa finali Of'ta oynandı
Of Masterler ve Vira Pastaneleri Masterler takımları arasında oynanan finalde Of Masterler, rakibini 5-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu. Maçın ilk düdüğünü Kaymakam Eşref Akça çaldı.
Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ve Türkiye Masterler Birliği Federasyon Başkanı Osman Çınar, şampiyon takımın kaptanına kupayı teslim etti.
Kaynak: AA / İzzet Keleş - Spor