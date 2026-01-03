Haberler

Türkiye Masterler Birliği Süper Kupa finali Of'ta oynandı

Türkiye Masterler Birliği Süper Kupa finali Of'ta oynandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Of Masterler ve Vira Pastaneleri Masterler takımları arasında oynanan finalde Of Masterler, rakibini 5-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu. Maçın ilk düdüğünü Kaymakam Eşref Akça çaldı.

Masterler Birliği Süper Kupa'nın sahibi Of Masterler takımı oldu.

Of Masterler ve Vira Pastaneleri Masterler takımları arasında oynanan final müsabakasının başlama vuruşunu Kaymakam Eşref Akça yaptı.

İlçe Stadyumunda oynanan maçta kupanın sahibi, rakibini 5-0 yenen Of Masterler takımı oldu.

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ve Türkiye Masterler Birliği Federasyon Başkanı Osman Çınar, şampiyon takımın kaptanına kupayı teslim etti.

Kaynak: AA / İzzet Keleş - Spor
ABD Başkanı Donald Trump: Dönüşüm sürecinde Venezuela'yı biz yöneteceğiz

Venezuela'da yönetime kim geçecek? Trump'tan açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Rekor kırdık' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında 5 ilimizin adını saydı

"Rekor kırdık" deyip canlı yayında 5 ilimizin adını sıraladı
İbo Show'da Yıldız Tilbe'nin Asena için yaptığı hareketi şoke etti

Bunu nasıl atladılar? 3 gün sonra ortaya çıkan görüntü şoke etti
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı
Venezuela'ya operasyon öncesi Pentagon çevresinde pizza siparişleri artmış

Saldırı öncesi Pentagon çevresinde o siparişler tavan yapmış
'Rekor kırdık' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında 5 ilimizin adını saydı

"Rekor kırdık" deyip canlı yayında 5 ilimizin adını sıraladı
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Dünyaca ünlü Demircili Sahili'nde asbestli gemi skandalı

Dünyaca ünlü sahilimizde skandal görüntü