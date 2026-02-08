Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 14. haftasında Odunpazarı, deplasmanda Yenimahalle Belediyespor'u 48-25 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. İlk yarıyı 25-14 önde tamamlayan Odunpazarı, ikinci yarıda da oyun hakimiyetini sürdürdü.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor