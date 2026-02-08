Haberler

Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 14. haftasında Odunpazarı, deplasmanda Yenimahalle Belediyespor'u 48-25 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. İlk yarıyı 25-14 önde tamamlayan Odunpazarı, ikinci yarıda da oyun hakimiyetini sürdürdü.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 14. haftasında Odunpazarı, deplasmanda Yenimahalle Belediyespor'u 48-25 yendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısını konuk ekip, 25-14 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Odunpazarı, karşılaşmayı da 48-25 kazandı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti

Belediye başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elden ele dolaşan fotoğrafı doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor

Elden ele dolaşan görüntüyü doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor
Vegan kadın Galata'yı karıştırdı! Yaşlı adamın tuttuğu balıklara yaptığına bakın

Galata'yı karıştırdı! Yaşlı adamın tuttuğu balıklara yaptığına bakın
TÜVTÜRK'ten polis memuru Melih Okan Keskin'in öldürülmesi sonrası yeni karar

Polis memuru dövülerek öldürülmüştü! TÜVTÜRK'ten yeni karar
Galatasaray, Rize'de zorlanmadan kazandı

Galatasaray, Rize'de şov yaptı
Elden ele dolaşan fotoğrafı doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor

Elden ele dolaşan görüntüyü doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor
3 gündür aranıyordu! Cansız bedeni denizde bulundu

Günlerdir aranıyordu! Cansız bedeni denizde bulundu
RAMS Başakşehir kaybetmeyi unuttu! Bir galibiyet daha

Bu takımı kim durduracak?