Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-out etabı 2. hafta maçında Odunpazarı, sahasında Göztepe'yi 30-24'lük skorla mağlup etti ve play-out etabındaki ikinci galibiyetini aldı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-out etabı 2. hafta maçında Odunpazarı, sahasında Göztepe'yi 30-24 yendi.
Eskişehir'deki Porsuk Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, ev sahibi Odunpazarı'nın 15-13 üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci devresi farkı açarak sahadan 30-24 galip ayrılan Eskişehir temsilcisi, play-out etabında 2'de 2 yaptı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar