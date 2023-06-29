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Ödenen para dudak uçuklatır! Mason Mount'un yeni takımı belli oldu

Ödenen para dudak uçuklatır! Mason Mount'un yeni takımı belli oldu

Spor Haberleri

Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Chelsea forması giyen Mason Mount'u kadrosuna kattı. İngiliz devi, 24 yaşındaki oyuncu için 69 milyon euro gibi bir ücret ödeyecek.

Premier Lig devi Manchester United, sezonun ilk hamlesini Chelsea'de forma giyen orta saha oyuncusu Mason Mount ile yapmaya çok yakın.

ANLAŞMAYA VARILDI

The Athletic'te yer alan habere göre, Manchester United, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için kulübü Chelsea ile anlaşmaya vardı.

BONUSLARLA BERABER 69 MİLYON EURO

Haberde, anlaşmanın bonus maddeler dahil 69 milyon euro civarında tamamlandığı belirtilirken, Mason Mount'un kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçeceği aktarıldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Manchester United Chelsea Spor Haberler

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