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Ödemiş'te Rahvan At Yarışları Coşkusu

Ödemiş'te Rahvan At Yarışları Coşkusu
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ve Ödemiş Belediyesi tarafından düzenlenen rahvan at yarışlarına 160 at katıldı. Yarışlar 9 farklı kategoride gerçekleştirildi ve dereceye giren atların sahiplerine ödülleri takdim edildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ve Ödemiş Belediyesi iş birliğiyle rahvan at yarışları düzenlendi.

Günlüce Mahallesindeki etkinlikte çeşitli illerden 160 at yarıştı.

Yarışlar baş, baş altı, büyük orta, küçük orta, deste, dörtlü tay, üçlü tay, ithal a ve ithal b olmak üzere 9 kategoride yapıldı. Dereceye giren atların sahiplerine ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Spor
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