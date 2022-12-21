Ocak ayında transferi bitirebilirler! Fener'in yıldızına Igor Tudor kancası

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Portekiz ekibi Estoril'den kadrosuna kattığı Miguel Crespo'ya İspanya ve İtalya'dan sonra Fransa'dan da talip çıktı. Etkileyici oyunuyla dev kulüplerin ilgisini çeken 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun Marsilya'nın da radarına girdiği öğrenildi. Ligue 1 ekibi Marsilya'nın teknik direktörü Igor Tudor'un yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ve bu yönde çalışmalar yaptığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertlilere transfer olan ve teknik direktör Jorge Jesus'un vazgeçilmezi haline gelen Miquel Crespo'nun Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'nın teknik direktörü Igor Tudor'un da dikkatini çektiği ve yetenekli futbolcuyu takımına dahil etmek için çalışmalara başladı öne sürüldü.

TUDOR KANCAYI TAKTI

Fanatik'in Fransız basınında derlediği habere göre, Ligue 1 ekibi Marsilya'nın teknik direktörü Igor Tudor, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Miquel Crespo'yu kadrosuna katmayı planlıyor. Geçen sezon yakaladığı çıkışı bu sene bir üst seviyeye taşıyan Crespo'nun, birçok takımın takibinde olduğu belirtildi.

DEVLERİN GÖZÜ CRESPO'NUN ÜZERİNDE

Özellikle Atletico Madrid ve Napoli'nin, başarılı orta saha oyuncusunu yakından takip ettiği öğrenildi. İki takımın da ocakta Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor. Marsilya, teknik direktör Igor Tudor tarafından kadro dışı bırakılan Gerson'u ara transfer döneminde satmaya hazırlanıyor. Marsilya'nın Gerson'u sattıktan sonra yerini Crespo ile doldurmak istediği belirtildi.

GERSON'U SATIP CRESPO'YU ALACAKLAR

Fransız ekibi, Gerson için ödediği 20 milyon euroya oyuncuyu göndermenin hesaplarını yapıyor. Bu transferden elde edilecek gelirin büyük bir bölümünün Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Crespo için kullanılacağı kaydedildi.