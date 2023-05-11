Obradovic yıkıldı! İşte THY Euroleague Final Four eşleşmeleri

THY Euroleague play-off 5. maçında Real Madrid, Obradovic'in takımı Partizan'ı son çeyrekte 98-94 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti ve Final Four'a adını yazdıran son takım oldu.