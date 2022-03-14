Objektiflerden kaçamadı! Fransız devi Lyon'un yetkilisi transferi bitirmek için derbiye geldi
Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu ve Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Ersin Destanoğlu için Fransa'dan misafir geldi. Lyon kulübü transfer departmanı patronu Bruno Cheyrou, Kerem ve Ersin'i gözlemleyecek. Kulüplerle ilk teması kuracak.
Kerem Aktürkoğlu ve Ersin Destanoğlu, Lyon kulübünün radarına girdi. Fransız ekibinin şef scoutu Bruno Cheyrou, iki Türk yıldızı izlemek için Nef Stadyumu'na geldi. Cheyrou'yu Beyaz TV ekibi görüntüledi.
TEKLİF YAPILACAK
Lyon kulübü Kerem ve Ersin hakkında kararını verdi. Bu iki futbolcu için teklif yapılacak. Cheyrou'nun temasların başlangıcı için İstanbul'a geldiği öğrenildi.