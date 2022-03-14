Objektiflerden kaçamadı! Fransız devi Lyon'un yetkilisi transferi bitirmek için derbiye geldi

Kerem Aktürkoğlu ve Ersin Destanoğlu, Lyon kulübünün radarına girdi. Fransız ekibinin şef scoutu Bruno Cheyrou, iki Türk yıldızı izlemek için Nef Stadyumu'na geldi. Cheyrou'yu Beyaz TV ekibi görüntüledi.

TEKLİF YAPILACAK

Lyon kulübü Kerem ve Ersin hakkında kararını verdi. Bu iki futbolcu için teklif yapılacak. Cheyrou'nun temasların başlangıcı için İstanbul'a geldiği öğrenildi.