Uzun bir sakatlık döneminin ardından sahalara dönen Fred, Fenerbahçe'nin Sivasspor'u 4-1 yendiği karşılaşmanın yıldızlarından oldu. Mücadelenin ardından röportaj verirken Fred'e eşlik eden Dzeko, muhabir cümle içinde sakatlık kelimesini kullanınca "No sakatlık! Finish sakatlık" dedi. Sakatlık kelimesini duymak istemeyen ve muhabirin lafının arasına girerek müdahale eden Dzeko'nun o anları izleyenleri güldürdü.

O kelimeyi duymak dahi istemiyor! Dzeko canlı yayında muhabire hemen müdahale etti

Fenerbahçe'de Sivasspor maçıyla sahalara dönen Fred, karşılaşmada gösterdiği etkili performansla tüm dikkatleri yine üzerine çekti. Maç sonu Brezilyalı orta saha ile kamera karşısına geçen Dzeko, "Sakatlık" kelimesini duyunca verdiği reaksiyonla dikkat çekti.

"NO SAKATLIK!"

Karşılaşmanın ardından röportaj veren Fred'e Edin Dzeko da eşlik etti. Deneyimli golcü röportaj verirken muhabirin Fred'in sakatlığından bahsettiği sırada "No sakatlık! Finish sakatlık" ifadelerini kullandı.

"DZEKO'NUN GOL KRALI OLMASINA YARDIMCI OLMAK İSTİYORUM"

Fred karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "İyi oynadığımızı düşünüyorum. Geri döndüğüm için mutluyum. Sağlık ekibimize çok teşekkür ediyorum. Bana çok destek oldular. Dzeko çok kaliteli ve saha içinde bir lider. Hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Asistler yaparak gol kralı olmasına yardımcı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"BUGÜN DAHA AZ OYNAMASINI BEKLİYORDUM"

Edin Dzeko ise Brezilyalı orta sahayı yere göğe sığdıramazken, "Fred sahada olduğu zaman onun varlığını hissedebiliyorsunuz. O büyük bir oyuncu. Bunu kendisi de biliyor. Onu çok özlemiştik, umarım fiziksel olarak üstüne koyarak devam edecek. Kolay değil. Bugün daha az oynamasını bekliyordum. Üstüne koyarak devam edeceğiz. Derbi büyük bir maç, büyük bir takıma karşı oynayacağız." şeklinde konuştu.