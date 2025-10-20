Haberler

O isme beğeni yağıyor! Sahalarda görmek istediğimiz hareketler

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
O isme beğeni yağıyor! Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettiği maçta, futbol sahalarında ender görülen bir centilmenlik anı yaşandı. Karagümrüklü David Datro Fofana, hava topu mücadelesinde dengesini kaybeden İsmail Yüksek'in sert düşmesini önleyerek olası bir ağır sakatlığı engelledi.

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Mücadelenin ikinci yarısında yaşanan bir pozisyon, hem sahadaki oyuncuların hem de tribünlerin yüreğini ağza getirdi.

Milli futbolcu İsmail Yüksek, hava topu mücadelesi sırasında dengesini kaybedince sert bir şekilde yere düşmek üzereydi. Ancak rakip oyuncu David Datro Fofana, büyük bir refleks ve centilmenlikle devreye girdi.

HAVADA YAKALAYIP SERT DÜŞÜŞÜ ÖNLEDİ

Pozisyon sırasında İsmail Yüksek'in kafa üstü yere düşmek üzere olduğunu fark eden Fofana, yıldız oyuncuya sarılarak düşüşünü yavaşlattı. Fofana'nın bu müdahalesi, milli oyuncunun olası bir boyun veya omurga sakatlığı yaşamasının önüne geçti. İsmail, kısa bir süre yerde kaldıktan sonra sağlık ekibinin müdahalesiyle ayağa kalkarak oyuna devam etti.

"İSMAİL'İN KARİYERİNİ KURTARAN HAREKET"

Spor yorumcuları, Fofana'nın hareketini "sadece bir fair-play örneği değil, aynı zamanda kariyer kurtaran bir refleks" olarak nitelendirdi. Uzmanlar, bu tür düşüşlerde yaşanan sakatlıkların çoğu zaman uzun süreli olduğunu hatırlatarak, Fofana'nın müdahalesinin İsmail Yüksek'in futbol hayatını kurtarmış olabileceğini vurguladı.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEŞEKKÜR

Sosyal medyada binlerce Fenerbahçe taraftarı, David Datro Fofana'yı alkış yağmuruna tuttu. Taraftarlar, "Gerçek sporcu böyle olur", "İsmail'in sakatlığını önledi, sonsuz teşekkürler" ve "Bu hareket alkışı hak ediyor" şeklinde yorumlar paylaştı.

FAIR-PLAY'E YAKIŞAN DAVRANIŞ

Karagümrüklü oyuncunun bu duyarlı davranışı, maçın skorundan bağımsız olarak geceye damga vurdu. Fofana, sahada sadece yeteneğiyle değil, insanlığıyla da takdir topladı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk gözaltına alındı

Koç Holding'e bağlı otellerin genel müdürü gözaltına alındı
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
Beyaz Saray'daki gizli görüşme basına sızdı: Putin isterse seni yok eder

Trump o sözü duyunca haritayı yere fırlatmış: İsterse seni yok eder
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıadem karabıyık:

İyilik meleğinin vücut bulmuş şekli. Vallahi helal olsun .

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş adamına kanlı pusu! Aracına kurşun yağdırdı

İş adamına kanlı pusu! Aracına kurşun yağdırdı
37 yaşındaki dünyaca ünlü isimden 90 milyon dolarlık imza

37 yaşında 90 milyon dolarlık sözleşmeye imza attı
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal çıkış: Türkiye büyükelçisi yarın geri çekilmeli

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal Türkiye çağrısı
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
İş adamına kanlı pusu! Aracına kurşun yağdırdı

İş adamına kanlı pusu! Aracına kurşun yağdırdı
Özel sağlık sigortasında yeni dönem! 1 Ocak 2026'da başlıyor

Sağlık sigortasında yeni dönem! Devrim gibi değişiklikler geliyor
Zeki Triko'nun sahibi Ahmet Zeki Başeskioğlu hayatını kaybetti

Türkiye tarihine damga vurmuştu! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
İsrailli Bakan Ben Gvir'den skandal mesaj: Rehineleri aldık, yeniden savaşmalıyız

İsrailli Bakan Ben Gvir'den skandal Gazze mesajı
Arda Güler oyuna girdi ve maçın kaderini değiştirdi! 3 puan Real Madrid'in

Oyuna girdi, Real Madrid'i ipten aldı! Harikasın Arda
Galatasaray resmen kimyalarını bozdu! Liverpool'a bir darbe daha

Galatasaray resmen kimyalarını bozdu! Liverpool'a bir darbe daha
Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu

Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu
Kazanılan maç sonrası ortalık karıştı! Fenerbahçe taraftarı takımın başında o hocayı görmek istiyor

Fenerbahçe taraftarı takımın başında o hocayı görmek istiyor
Nihat Kahveci Fenerbahçe maçı sonrası çıldırdı: Nabız 200'e çıkmadan olmuyor

Fenerbahçe maçı sonrası çıldırdı: Bu oyuncu grubu...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.