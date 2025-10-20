O isme beğeni yağıyor! Sahalarda görmek istediğimiz hareketler

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Mücadelenin ikinci yarısında yaşanan bir pozisyon, hem sahadaki oyuncuların hem de tribünlerin yüreğini ağza getirdi.

Milli futbolcu İsmail Yüksek, hava topu mücadelesi sırasında dengesini kaybedince sert bir şekilde yere düşmek üzereydi. Ancak rakip oyuncu David Datro Fofana, büyük bir refleks ve centilmenlikle devreye girdi.

HAVADA YAKALAYIP SERT DÜŞÜŞÜ ÖNLEDİ

Pozisyon sırasında İsmail Yüksek'in kafa üstü yere düşmek üzere olduğunu fark eden Fofana, yıldız oyuncuya sarılarak düşüşünü yavaşlattı. Fofana'nın bu müdahalesi, milli oyuncunun olası bir boyun veya omurga sakatlığı yaşamasının önüne geçti. İsmail, kısa bir süre yerde kaldıktan sonra sağlık ekibinin müdahalesiyle ayağa kalkarak oyuna devam etti.

"İSMAİL'İN KARİYERİNİ KURTARAN HAREKET"

Spor yorumcuları, Fofana'nın hareketini "sadece bir fair-play örneği değil, aynı zamanda kariyer kurtaran bir refleks" olarak nitelendirdi. Uzmanlar, bu tür düşüşlerde yaşanan sakatlıkların çoğu zaman uzun süreli olduğunu hatırlatarak, Fofana'nın müdahalesinin İsmail Yüksek'in futbol hayatını kurtarmış olabileceğini vurguladı.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEŞEKKÜR

Sosyal medyada binlerce Fenerbahçe taraftarı, David Datro Fofana'yı alkış yağmuruna tuttu. Taraftarlar, "Gerçek sporcu böyle olur", "İsmail'in sakatlığını önledi, sonsuz teşekkürler" ve "Bu hareket alkışı hak ediyor" şeklinde yorumlar paylaştı.

FAIR-PLAY'E YAKIŞAN DAVRANIŞ

Karagümrüklü oyuncunun bu duyarlı davranışı, maçın skorundan bağımsız olarak geceye damga vurdu. Fofana, sahada sadece yeteneğiyle değil, insanlığıyla da takdir topladı.