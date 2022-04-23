Nwakaeme çıldırmış olmalı! Trabzonspor'dan istediği astronomik maaş ortaya çıktı - Haberler

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Nwakaeme çıldırmış olmalı! Trabzonspor'dan istediği astronomik maaş ortaya çıktı

Haberler.com - Spor
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Şampiyonluğa koşan Trabzonspor'da sezon sözleşmesi bitecek olan Anthony Nwakaeme'nin, yeni kontratında istediği astronomik ücret büyük şaşkınlık yarattı. Şampiynoluğa koşan bordo-mavililerde sezonun en iyilerinden olan Nijaeryalı futbolcu senelik 3 milyon euro, yani şu anda kazandığı maaşın 2 katını istedi.

Adım adım şampiyonluğa koşan Trabzonspor'da Nwakaeme krizi yaşanıyor. Nijeryalı futbolcu, bordo-mavili yeni kulüple yeni sözleşme imzalamak için şu andaki maaşının 2 katı ücret istedi.

YILLIK 3 MİLYON EURO İSTEDİ

Fanatik'te yer alan habere göre, Nwakaeme'nin İngiliz menajeri senelik 3 milyon euro, yani şu anki maaşının 2 katı bir ücret istedi ve sözleşme süresi olarak da 3 yılda ısrar etti. Nijeryalı oyuncu ve menajeri, Trabzonspor'un yaklaşık 150 milyon TL'sini ipotek altına almakta kararlı. Üstelik bu ücretin önemli bir kısmını da her sene peşin alma talebini iletti.

NWAKAEME, TRABZONSPOR'UN TEKLİFİNE OLUMLU BAKMADI

Trabzonspor önerebileceği maksimum ücreti önerdi, bonuslar ve imza parasıyla neredeyse 2.5 milyon euro teklif etti. Ancak Nwakaeme cephesinden Trabzonspor'un beklediği adım gelmedi.

Haberler.com - Spor

Trabzonspor, Süper Lig, Spor, Haberler

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