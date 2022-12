Nusret'in Dünya Kupası finalinde sahaya inmesi İngilizleri çıldırttı

2022 Dünya Kupası'nda Fransa'yı penaltılarla mağlup eden Arjantinli futbolcular, 36 yıl aradan sonra gelen şampiyonluğu kutlarken tuzlama hareketiyle ünlenen Nusret'in sahaya inmesi olay yarattı. Angel Di Maria ve Dünya Kupası ile fotoğraf çekilen Nusret Gökçe, ardından tüm futbolcuların tek tek yanına gitti. Messi ile de fotoğraf çektiren Nusret, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

İNGİLİZ BASINI FİFA'YI SUÇLADI

Nusret'in paylaşımları sosyal medyada tepkilere neden olurken, özellikle İngiliz basını FIFA'yı suçladı. Dünya Kupası'na sadece devlet adamları ve oyuncuların dokunabildiği bir organizasyonda Nusret'in orada olmaması gerektiğini savunan İngiliz basını, FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya ağır eleştirilerde bulundu.

"PARA KARŞILIĞI HER ŞEYİ SATTI"

Oyunun özünden uzaklaşıp paranın olduğu her yerde her türlü şeye izin vermekle suçlanan Infantino için "Para karşılığında her şeyi sattı" yorumları yapıldı.