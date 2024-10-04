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Nurselen Yalgettekin Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

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Şırnaklı milli boksör Nurselen Yalgettekin, 8-20 Ekim tarihlerinde Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenecek U-22 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmek için hazırlanıyor. Yalgettekin, altın madalya hedefiyle sıkı bir antrenman sürecine devam ediyor.

Şırnaklı milli sporcu Nurselen Yalgettekin, 8-20 Ekim'de Bulgaristan'ın Sofya kentinde yapılacak olan U-22 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenecek U-22 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Cizreli milli sporcu Nurselen Yalgettekin, hazırlıklarına Ankara'daki milli takım kampında devam ediyor.

2018 yılında boksa başlayan ve elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Yalgettekin, U-22 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya almayı hedeflediğini söyledi. Yalgettekin, "Bunu başarmak içinde gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyorum. Hedefime ulaşmak için antrenörlerimin verdiği taktikleri birebir yerinde uygulayarak, engelleri aşarak yoluma devam ediyorum. İnşallah bu şampiyonada da Avrupa şampiyonu olup hem altın madalya kazanmak hem de Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip Türk Bayrağı'nı göndere çekmek istiyorum" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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