Başakşehir-Boluspor maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Boluspor'u 2-1 mağlup eden RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, galip gelmelerine rağmen oyundan memnun olmadığını ifade etti. Şahin, oyuncuların çabasını övsem de daha iyi bir performans istediklerini belirtti.

Şahin, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Boluspor karşısında zorlandıklarını belirten 37 yaşındaki teknik adam, "Galip geldiğimiz için mutluyum ama oynanan oyundan memnun değilim. Oyuncuların çabasından ve profesyonelliğinden memnunum. Bende kredileri çok fazla. Bu maçta da birini kullandılar." diye konuştu.

Devre arasında Antalya'da yaptıkları kampın verimli geçtiğini aktaran Nuri Şahin, "İlk kez uzun süre beraber kaldık. Yüklememizi yaptık. Oyuncular maç oynayarak açılacak. Lig ve Türkiye Kupası bizim için aynı önemde. Ligde yakaladığımız ivmeyi devam ettirmek istiyoruz. Hedeflerimizi sonuna kadar zorlayacağız." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
