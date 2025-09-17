Haberler

Nuri Şahin: Kaliteli Bir Takımımız Var

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Nuri Şahin, galibiyetin önemine ve takımının potansiyeline vurgu yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasından ertelenen maçta konuk olduğu Misirli.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, kaliteli oyunculara sahip olduklarını söyledi.

Nuri Şahin, müsabakanın ardından Atatürk Olimpiyat Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Zor bir deplasmana çıktıklarını belirten Şahin, "Oynaması zor bir statta maça çıktık. Futbol oynamak isteyen bir takıma karşı galibiyet almak ve gol yememek çok önemli. Gidecek çok yolumuz var. 3 günlük çalışmanın getirilerini gördük. Galibiyetle başladığımız için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Takımla ilgili ilk izlenimlerine değinen genç teknik adam, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Kaliteli bir takımımız var. Bazı çözmemiz gereken şeyler var. Bunlar sorun değil. Oyun stilimizi yansıtmamız için zamana ihtiyacımız var. Geniş bir kadroya ve yetenekli oyunculara sahibiz. Sadece daha fazla dikine oynamalıyız, oyunu hızlandırmalıyız ve ceza sahasına daha fazla oyuncu sokmalıyız."

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
Ali Koç'un Ahmet Metin Genç'e öfkesi dinmiyor: AK Parti bir şey yapmak zorunda

Ali Koç, Erdoğan'a çağrıda bulundu: Bir şey yapmak zorundasınız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam'da tarihi zirve! MİT Başkanı Kalın, Şara ile bir araya geldi

MİT Başkanı Kalın'dan Şara'ya net mesaj: Türkiye olarak biz hazırız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.