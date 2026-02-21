Haberler

Nuri Şahin: "Bizim için çok değerli 3 puan aldık"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Alanyaspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından, önemli bir galibiyet aldıklarını ve takımın gelişiminden memnun olduğunu ifade etti.

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Alanyaspor karşısında çok değerli 3 puan aldıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Başakşehir deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, "Bizim için çok değerli bir galibiyet. Mağlubiyetten sonra bizim için çok önemliydi reaksiyon maçıydı. Takımın ilk yarıdaki oyunundan çok memnunum. İkinci yarı 3'ü bulamadık. Alanyaspor'u golle oyuna ortak ettik. Ama takımın geliştiğini son 20-25 dakikada gördük. Kalemizi koruduk. Çok fazla pozisyon vermedik. Bizim için çok değerli 3 puan aldık. Gayet memnunum. Yolumuza devam ediyoruz. Alanyaspor'a başarılar diliyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum

Trump'tan küresel ticareti yerle bir edecek karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fethiye'de aracın çarptığı kurt bilim projesine ışık tutacak

Öldü ama insanoğluna hizmet etmeye devam edecek
143 kiloyu kaldıran bakandan sert uyarı: Şişman asker istemiyorum

Savunma bakanı, spor salonunda şova kalktı
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti

Celal Karatüre için yaptığı benzetme büyük tepki çekti
Hull City'nin çöküşü sürüyor

Acun'a kötü haberler üst üste
Fethiye'de aracın çarptığı kurt bilim projesine ışık tutacak

Öldü ama insanoğluna hizmet etmeye devam edecek
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan meydan okudu: Boyun eğmeyeceğiz

ABD'nin tehdit ettiği ülkenin cumhurbaşkanı meydan okudu
Ünlü rapçi Blok3, düğün konseri için gelen astronomik teklifi geri çevirdi

"Kaç para olduğunu söylesem inanmazlar"